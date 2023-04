Susan Sideropoulos über die Herausforderungen als Mutter

Mittlerweile würde sie die Aussage anscheinend unterschreiben. Doch ihr ist auch klar: «Man empfindet immer die Phase, in der man gerade steckt, als anstrengend.» Früher seien es die schlaflosen Nächte gewesen und die ständige Alarmbereitschaft, aus Sorge, dass den Kindern etwas passieren könnte. Sie habe immer gedacht, es könne nicht Schlimmer werden als in der Zeit, in der die Kinder noch nicht in der Lage sind, zu vermitteln, was sie wollen. Nun sieht sie das völlig anders: «Es ist schlimmer, wenn sie sagen können, was sie wollen», findet Susan. Oder auf jeden Fall sei es auf eine andere Weise schlimm.