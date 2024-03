Habt ihr schon von Gentle Parenting gehört?

Gentle Parenting führt also bei weitem nicht dazu, dass Eltern nicht ernst genommen werden. Das bestätigt auch die Kinderärztin Karen Estrella von der amerikanischen Cleveland Clinic, wie «eltern.de» berichtet: «Es besteht die falsche Vorstellung, dass sanfte Erziehung dem Kind mehr Freiheit gibt und es tun und lassen kann, was es will. Dabei geht es vielmehr darum zu sagen: ‹Lass uns zusammenarbeiten, um dir zu helfen, dein Verhalten zu verbessern und die Fähigkeiten zu entwickeln, die du brauchst, um schwierige Situationen zu meistern.›»