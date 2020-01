Zum Welthandballer des Jahres aber wurde der Profi noch nie gekürt. Und das liegt einzig an der Schweizer Nationalmannschaft. Seit dem vierten Platz an der WM 1993 dümpelt diese im Mittelmass. Ihre letzte Teilnahme an einer Länder-Meisterschaft datiert von 2006, wo sie an der EM nur teilnehmen durfte, weil diese im eigenen Land ausgetragen wurde. Die grosse internationale Bühne fehlte Schmid. Doch dieser Makel wird nun getilgt: Gegen Belgien und die Handballmächte Serbien und Kroatien holte sich

die Schweiz die Qualifikation für die Europameisterschaft diesen Monat in Schweden, Norwegen und Österreich.