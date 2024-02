Harry und Meghan entschliessen sich für einen Familiennamen

Aufmerksamen Usern ist zudem ein weiteres Detail aufgefallen, das nicht alle erfreuen dürfte. Harry und Meghan schreiben in ihrer jeweiligen Biografie: «Meghan lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien», respektive: «Prinz Harry lebt in Kalifornien mit seiner Frau Meghan und ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet». Nun erhielten jedoch weder Archie noch Lilibet bei der Geburt den Titel Prinz oder Prinzessin.