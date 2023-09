Hat Kourtney Kardashian den Namen ihres Sohnes verraten?

Gemäss people.com wurde er bereits in einem gemeinsamen Interview von Travis Barker und seiner Tochter Alabama (17) erwähnt. Damals habe er – zwar im Scherz – gesagt: «Ich mag den Namen Rocky 13.» Alabama schien wenig begeistert und entgegnete: «Das ist so schlecht!» Travis meinte jedoch, dieser Name geistere seit einer Weile in seinem Kopf herum und erklärte: «Rocky George spielte Gitarre bei Suicidal Tendencies und 13 ist einfach die grösste Zahl aller Zeiten.» Es sei also durchaus möglich, dass er sein Kind Rocky taufe. Und auch die Zahl «13» könnte beibehalten werden: Das Baby wird das 13. Enkelkind im Kardashian-Clan sein.