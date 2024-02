Hazel Brugger und Thomas Spitzer: Das zweite Baby ist da

Hazel Brugger fühlt sich wirklich «gut» nach der zweiten Geburt

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter sei Brugger so glücklich wie noch nie in ihrem Leben. «Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir so gut geht nach der Geburt», gesteht die Entertainerin, vor allem, wo sie nun auch wisse, worauf sie sich eingelassen habe. Denn «wenn man schon weiss, was das mit sich bringt, ist es komplett geisteskrank, das nochmal zu machen», so die 30–Jährige. Dennoch sei sie stolz auf sich, dass sie sich noch einmal getraut habe, «ein Kind in die Welt zu setzen». Aber auch ihr Ehemann bestätigt, dass Brugger «unglaublich erfüllt und happy» wirke.