Hazel, mit diesem Trick bringst du deine Jeans zu!

Auch diese Hacks erleichtern die Schwangerschaft!

Nicht nur die Lieblingshose wird in der Schwangerschaft zur Herausforderung. Je grösser der Bauch, desto kürzer die Shirts. Auch hier kennen wir einen Trick, liebe Hazel und alle anderen werdenden Mütter: Wer sich nämlich nicht Umstandsmode en masse kaufen will, kann auf Bauchbänder setzen. Sie bedecken die freien Stellen und können aus alten Tops, die ihr zurecht schneidet, selbst gemacht werden. Eine weitere Alternative zu Umstandsmode sind Männerhemden. Bedient euch doch mal am Schrank eures Partners und hübscht euer Outfit mit einem schönen Gürtel auf.