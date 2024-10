Heidi Klum verrät, wie sie ihre Kinder erzieht

Heidi lebt Selbstliebe und Selbstbewusstsein vor

Heidi, die die vier Kinder Leni (20), Henry (19), Johan (17) und das Nesthäkchen Lou (15) hat, offenbart, dass sie schon früh in der Erziehung auf Female Empowerment gesetzt hat. «Female Empowerment beginnt schon in der Kindheit. Man sollte von Anfang an ein gewisses Selbstbewusstsein vermitteln. Meine Töchter haben von klein auf immer wieder positive Dinge von mir gehört. Einfach so, im Alltag. Und natürlich haben sie sich viel abgeschaut. Es ist wichtig, Selbstliebe und Selbstbewusstsein auch vorzuleben.»