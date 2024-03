Flug SQ345, Zürich–Singapur. Der Gentleman in Reihe 16 wirkt etwas angespannt. Eigentlich fliegt Heiko Nieder (51) mit seiner Frau Daniela und seinen Töchtern Amelie und Lisa in die Ferien, nach Singapur und weiter nach Vietnam. Aber da ist noch die Sache mit dem Essen an Bord: Der «Dolder Grand»-Chef schreibt seit drei Jahren für Singapore Airlines die Karte für die Passagiere der First und der Businessclass. Und kriegt in wenigen Minuten erstmals vorgesetzt, was er selber entworfen, aber nicht selber gekocht hat.