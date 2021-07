Herzogin Kate weiss, wie wichtig die ersten fünf Lebensjahre sind

«Wie wichtig die frühe Kindheit ist, habe ich an Erwachsenen gesehen, nicht bei Kindern. Es geht um Prävention. Ich will verstehen, was wir tun können, um heutige soziale Herausforderungen zu meistern und die mentale Gesundheit zu fördern. Ich habe mit PsychiaterInnen, NeurowissenschaftlerInnen, mit Leuten aus der Praxis und AkademikerInnen gesprochen. Und auch mit Eltern. Klar ist: Das beste Investment in Gesundheit und Glücklichsein liegt in den ersten fünf Jahren des Lebens. Darum lanciere ich heute das Royal Foundation Center for Early Childhood.»