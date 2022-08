Meghan und Harry bekommen Familienzuwachs

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) begrüssen ein neues Familienmitglied in ihrem Haus: eine Beagle-Dame mit dem lustigen Namen Mamma Mia. Wie die LA Times berichtet, hat das Paar einen sieben Jahre alten Hund adoptiert. Mamma Mia ist einer von 4000 Beagles, die aus einem Zentrum für Tiertests in den Staaten gerettet worden sind. Die Hunde wurden gezüchtet, um sie an die pharmazeutische und biotechnologische Forschung zu verkaufen.