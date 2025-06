Hey AI, wie kommen Babys in den Bauch?

3. Was ist Politik?

ChatGPT: «Politik ist, wenn Menschen darüber sprechen und entscheiden, wie wir zusammenleben wollen. Zum Beispiel: Wer darf was machen? Was ist erlaubt? Wofür gibt der Staat Geld aus? Politikerinnen und Politiker überlegen sich Regeln und Pläne für das Land – damit es allen gut geht und alles gut funktioniert, wie in einer grossen Familie oder in einem Kindergarten.»