Hey Nemo, darum ist deine neue Rolle ein Traum!

Ich habe ihr Bücher dazu vorgelesen, habe mit ihr Kindertheater besucht, war mit ihr im Kino, an Konzerten, you name it! In kleinen Schritten schafften wir immer grössere Schritte, die sie dann alleine ging. Immer mit mir als sicherer Hafen im Hintergrund. Neulich spielte sie ein Klavierkonzert vor vielen fremden Menschen. Für sie der Horror. Ich sass in Reihe 1. Sie schaute mich an, lächelte, und legte los. Sie spielte, als hätte sie noch nie was anderes getan.