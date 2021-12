Als am 11. Juli England und Italien im EM-Finale in London um den Europa-Meistertitel im Fussball spielten, feuerte Klein-George mit Mama Kate und Papa William die englische Nationalmannschaft im Stadion an. Das Spiel endete erst spät am Abend nach einem dramatischen Elfmeterschiessen. Als Italien gewann und George seine Enttäuschung nicht verbergen konnte, hätte der kleine Prinz eigentlich schon längst im Bett sein müssen. Zum Glück aber waren gerade Sommerferien. So konnten William und Kate ein Auge zudrücken und ihrem Sohnemann ein grosses Erlebnis ermöglichen. Herzig!