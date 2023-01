Hier ein bisschen Liebe und Sex in Zahlen

Die Sex-Formel 41:44

Die gute News zuerst: Kinder sind nicht per se ein Sex-Killer. Sie können es aber sein. 41 Prozent der Eltern geben nach eigenen Angaben an, noch regelmässig Sex zu haben. Bei kinderlosen Paaren sind es 44 Prozent. Zu diesem Resultat ist eine repräsentative Umfrage gekommen, die im Auftrag von Bayer Schering Pharma unter 8000 Personen in acht europäischen Ländern gemacht wurde. 29 Prozent der befragten Eltern sagten übrigens auch, dass sie die Spontaneität im Sexleben vermissen.