Hier lauern die grössten Unfall-Gefahren für Kinder

Tische

Hier sind nicht mal per se die Tische das eigentliche Problem, sondern viel mehr alles, was wir darauf legen. Eine Tasse mit heissem Kaffee, eine Schere oder auch mal ein Messer sind sehr schnell hingelegt, ohne dass wir in jeder Sekunde bewusst daran denken, dass für Kleinkinder alles spannend ist, das sie greifen und herunterholen können. Wer sich also angewöhnen kann, jegliche Dinge in die Mitte des Tisches zu legen, ist klar im Vorteil.