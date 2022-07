Hilaria Baldwin zeigt ihr Ungeborenes im 3D-Ultraschall

Dass sie eine Tochter erwarten, haben Alec und Hilaria bereits vor zwei Monaten enthüllt. «Es war für mich immer sowohl lustig als auch bedeutend, herauszufinden, welches Geschlecht mein Baby hat», erklärte die werdende Mutter damals. Aber bei ihrem siebten Kind sei nicht mehr nur das biologische Geschlecht wichtig für sie. «Da ich wachse und lerne, möchte ich es dieses Mal etwas anders gestalten. Was wird aus unserem Baby eine liebevolle, komplette Person machen? Was ist wichtig? Was wird ihm das Gefühl geben, sichtbar, frei und stolz zu sein? Vielleicht nichts, was wir definieren können. Wir können sie nur führen, ihren Geist ermutigen, zuhören, unsere Erfahrungen teilen und von ihnen lernen, während wir ihre eigene Reise beobachten. Wir können so gut wie möglich für ein Leben sorgen, aber der Rest liegt an unserem Baby, um sein eigenes, einzigartiges Selbst zu entdecken.»