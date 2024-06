Backstage bleibt buchstäblich im Dunkeln. Denn schreitet man nach hinten durch die «Türe» – so nennt man den Vorhang, der die Manege vom Sattelgang trennt –, landet man in einem schwarzen Loch. Es herrscht dichtes Gewimmel: Artistinnen und Artisten wärmen sich auf, machen Dehnübungen. Eine Armee von Helfern eilt durchs Stangenkonstrukt, welches das Gradin trägt – die Zuschauertribüne in der Zirkussprache. Jeder Quadratzentimeter wird genutzt, um die vielen Requisiten zwischenzulagern. Sie müssen schnell griffbereit sein.