Hören wir auf, unsere Kinder (unbewusst) zu misshandeln!

So treten Kinder und Jugendliche an diesem Tag mit UNICEF für die Rechte und Anliegen ihrer Generation ein. Obwohl sich fast alle Staaten dazu verpflichtet haben, die Rechte von Kindern anzuerkennen und umzusetzen, sieht die Realität für Millionen Mädchen und Jungen ganz anders aus - nicht zuletzt bei uns in der Schweiz.