Vor 20 Jahren noch hat man tote Babys so schnell wie möglich von seinen Eltern weggebracht, weil man dachte, dass es dann etwas einfacher ist. Das ist aber überhaupt nicht so. In der Schweiz dürfen Eltern ein verstorbenes Baby mit dem Privatauto mit nach Hause nehmen. Wenn die Eltern mögen, kann es auch hilfreich sein, wenn Grosseltern, Göttis und Gotten vorbei kommen und das Kind ebenfalls kennenlernen. Wichtig ist auch, dass Geschwisterkinder von Anfang an in den Prozess integriert werden. Auch der überlebende Zwilling. Allgemein rate ich, dass man das verstorbene Baby von Anfang an ins Familienleben integriert und dem Kind, das überlebt hat, von Anfang ganz natürlich von seinem verstorbenen Geschwister erzählt. Viele meinen, dass es Sinn macht zu warten, bis das Kind quasi genug gross ist. Davon rate ich ab. Es ist einfacher und natürlicher, von Anfang an das verstorbene Kind zu thematisieren und ins Familienleben aufzunehmen.