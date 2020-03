Sie haben eine grosse Karriere als Goalie hinter sich, spielten viele Jahre in der National Hockey League, waren eine Stütze der Nati. Was sticht für Sie heraus?

Schwierig, etwas herauszupicken. Nur schon als Profi auflaufen zu dürfen, war aufregend. Die Meistertitel mit dem HC Davos bleiben fest in Erinnerung. Ich war ja damals blutjung. Die ersten NHL-Spiele sind unvergesslich. Die Playoffs in Nordamerika, das All-Star Game. Aber auch die letzten vier Jahre in Biel waren emotional bereichernd. Sieben Jahre bei Anaheim in Kalifornien, zwei Jahre in Calgary in Kanada. Eine kleine Ewigkeit.