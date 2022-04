Innerhalb von einer Woche musste die Tennisspielerin inklusive Kaiserschnitt vier Mal operiert werden. Schuld daran war eine Lungenembolie, wegen der sie stark husten musste, was dazu führte, dass die Kaiserschnitt-Narbe aufplatzte. Später stellten die Ärzte zudem Blutgerinnsel in ihrem Bauch fest und mussten verhindern, dass das Blut in Serenas Lunge gelangt. Als sie schliesslich mit ihrer Tochter nach Hause durfte, verbrachte sie dort die nächsten sechs Wochen liegend im Bett.