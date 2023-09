Ich habe drei Internet-Elternhacks ausprobiert und das ist passiert

Resultat: Das Einschlafen auf dem Arm während ich wippend auf und ab gehe, funktioniert super. Das kenne ich. Das hat schon bei meinem Sohn zuverlässig funktioniert. In den acht Minuten, in denen ich sitze, pfust die Kleine friedlich weiter. Acht Minuten später the moment of truth: Ich leg das Baby in sein Daybed. In vier von fünf Fällen schlummert sie tatsächlich bestens weiter. Ihre Mama ist neidisch. Sie hat sich jetzt die 5-zu-8-Formel auch auf die Fahne geschrieben.