In Vaters Fussstapfen

Doch der Drang nach der Bühne ist grösser. Und führt schliesslich nicht nur zu einer Karriere in den Fussstapfen seines Vaters, sondern auch dazu, dass die beiden wieder zusammenfinden. Als Raphaël Tschudi sich an der Zürcher Hochschule der Künste einschreibt – die gleiche Schule, die auch Gilles besuchte –, ist der Rückhalt seines Vaters gross. Er unterstützt seinen Sohn, gibt ihm Tipps, hilft ihm auch beim Deutschlernen – Raphaël ist in Neuenburg mit französischer Muttersprache aufgewachsen, das Deutsch seiner Basler Eltern muss er erst wieder lernen. Dass seine eigene Karriere doch einige Parallelen zu der seines Vaters aufweist, dürfte allerdings Zufall sein. Eine seiner ersten Rollen ergattert Raphaël Tschudi in der Schweizer TV-Serie «Tag und Nacht». Im Kino verkörpert er 2021 in «Klammer – Chasing the Line» den jungen Bernhard Russi. Jahre zuvor ist auch Gilles Tschudi als einer der bekanntesten Schweizer auf der grossen Leinwand zu sehen: In «Grounding – Die letzten Tage der Swissair» spielt er den ehemaligen UBS-Chef Marcel Ospel.