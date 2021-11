In Bezug auf fixe Tagesstrukturen seien sie und Taylor eher locker. Sie würden versuchen, ihre Zeitpläne so flexibel wie möglich zu halten. So habe sie beispielsweise keine Stoppuhr, die ihr sage: «Okay, es ist jetzt eineinhalb Stunden her, er muss jetzt essen», sagt Mandy Moore. Sie versuche vielmehr, auf Zeichen von Gus zu achten, die ihr signalisieren, dass er jetzt hungrig oder müde ist. Weiter probiere sie, nicht bei allen Problemchen Google um Rat zu fragen, sondern auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen.