Peter Pfändler empfindet Engagement im Knie als Ritterschlag

Als bei Peter Pfändler vor zwei Jahren das Telefon klingelte, hatte der Zürcher noch keine Ahnung, dass seine Zukunft im Sägemehl stattfinden wird. Am Apparat Géraldine Knie (51) die artistische Direktorin des Circus Knie. Sie will Pfändler für ihre Show 2024 als Comedy-Gaststar. «Es passiert nicht jeden Tag, dass Géraldine Knie anruft und dich bittet, in ihrem Zirkus aufzutreten», so der 63-Jährige. «Ich habe mich unglaublich gefreut! Es ist auch eine Wertschätzung und eine Standortbestimmung, wo man in der Szene als Komiker steht.»