Auch von Ehemann Benji schwärmt Diaz in den höchsten Tönen: «Er ist so ein unglaublicher Vater. Ich bin so glücklich, dass er der Vater meines Kindes ist.» Und sie verrät ein süsses Detail: «Nachdem wir unser Baby gebadet haben, bringt Benji sie ins Bett. Das ist sein Job.»