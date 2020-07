Was sind die Herausforderungen als Neo-Eltern?

Sicherlich eine Tagesstruktur für ihn und für uns zu finden. Und mir fällt auf, dass ich manchmal selber in einem Trott bin. Wenn mir etwas beim Zähneputzen in den Sinn kommt, laufe ich husch herum, um es zu erledigen. Dann denke ich: «Nein, geh zurück ins Badezimmer. Du willst ja nicht, dass dein Kind wie du irgendwann zähneputzend in der Küche herumläuft.» Ich muss mich selber an der Nase nehmen und meine Angewohnheiten hinterfragen.