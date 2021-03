Einstein soll einmal gesagt haben, es gäbe keine andere vernünftige Art der Erziehung, als Vorbild zu sein. Wenn es nicht anders geht, ein abschreckendes. Das hat was. Denn auch Mütter und Väter, die an Elternrolle und Erziehungsaufgabe scheitern, prägen ihre Kinder. So hat es Barack Obama, 59, erlebt.