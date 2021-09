Nicht einfach war dann auch die Beziehung zwischen Charlotte Gainsbourg und ihrer Mutter Jane Birkin. Im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag» sagt Charlotte rückblickend: «Ich glaube, ich habe meine Mutter schrecklich missverstanden.» Sie habe stets das Gefühl gehabt, ihre Mutter hätte eine enge Bindung zu ihren beiden Schwestern, aber nicht zu ihr – «Daher habe ich mich immer gefragt, was mit mir nicht stimmt.» Heute meint die 50-Jährige, sie sei es gewesen, die ihre Mutter nie näher an sich heranliess. Und das, obwohl sie gerne eine einfacher Beziehung zu ihr gehabt hätte.