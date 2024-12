An einem Dienstagmittag im Oktober sitzt Mirco Brühwiler, 38, etwas länger im Büro in Zürich Oerlikon. Er wartet auf seine Freundin und die Kinder und freut sich auf das gemeinsame Zmittag. Draussen hört er die Kinder vom benachbarten Hort vorbeigehen – wie so oft. Doch etwas stimmt nicht. «Sonst singen sie oder lachen. Aber da schrien sie panisch», erzählt er zwei Monate später zu Hause in St. Gallenkappel. Er eilt ans Fenster, sieht Kinder wegrennen. Eine Frau schreit: «Da hat einer ein Messer!» Ohne nachzudenken, rennt Brühwiler raus, ruft die 117 an und fragt einen Passanten nach dem Täter. In diesem Moment fährt seine Familie mit dem Auto vorbei. «Er zeigte mir, wir sollen sofort in die Tiefgarage verschwinden», erzählt Francesca Corvaglia, 37.