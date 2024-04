Bekannt ist Lugati, wie er sich als Künstler nennt, vor allem durch seine expliziten Darbietungen und extravaganten Outfits. Im konservativ veranlagten Kosovo hat das in der Vergangenheit x-fach für Aufsehen gesorgt und ihm nebst viel Ruhm auch negative Reaktionen beschert. Doch die sind ihm egal. «Für mich ist es bloss ein Zeichen, dass meine Arbeit gesehen wird. Ich will mit meinen Werken bewusst in den Köpfen verankerte Bilder aufbrechen.» Dafür ist ihm kein Aufwand zu gross. Viele Videos dreht er in Mailand, während Songs in der Schweiz aufgenommen werden. Aus Qualitätsgründen, wie er sagt. In der Heimat sei die Konkurrenz gross, und man müsse sich stets selbst übertreffen.