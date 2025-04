In «Dädis» Fussstapfen auf dem Weg zur Krone

Auf dem Hof im sankt-gallischen Hemberg streut Werner Schlegel den Kühen in der Zwischenzeit frisches Stroh ein. Jemand ist eifersüchtig: Hund Bärli bellt laut und rennt durch den Stall. Der Toggenburger legt die Mistgabel beiseite und streichelt über das Fell von Bärli. «Sitz!», sagt er dann aber streng, und der Mischling gehorcht seinem 1,89 Meter grossen Besitzer sofort. Bis vor einem Jahr wohnte Werner Schlegel noch auf dem Hof seines Vaters Ruedi (53) jetzt lebt er mit Freundin Lea Egli (25) drei Kilometer weiter in einer Wohnung. Der gelernte Zimmermann packt hier aber normalerweise zwei Tage pro Woche mit an – schliesslich gehören einige der Kühe im Stall dem Sportler – er hat sie als Preise erhalten. «Es ist schön, wenn ich die Kühe sehe, die ich gewonnen habe. Es erinnert mich dann sofort wieder an diese Tage.»

Werner Schlegel gehört mittlerweile zur Spitze der Schweizer Schwingerszene. 2024 feierte er vier Kranzfestsiege, unter anderem am Schwarzsee-Schwinget und am Nordostschweizer Schwingfest. Oft wird er mit Schwinglegende Jörg Abderhalden verglichen – der ebenfalls aus dem Toggenburg stammt. «Als Kind habe ich zu ihm heraufgeschaut. Das ist schon eine Ehre.» Die St. Galler Talschaft scheint Schweizer Stars nur so auszuspucken: Mit «The Voice of Switzerland»-Gewinner und ESC-Sänger Remo Forrer ging Schlegel drei Jahre zur Schule.