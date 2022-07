«Ohne Giovannis Unterstützung könnte ich meinen Beruf nicht ausüben»

Wenn die ehemalige Miss Schweiz frei hat, vergisst sie ihre sozialen Netzwerke und widmet sich voll und ganz den Kindern. Ist sie unterwegs, ruft sie sie jeden Tag zu Hause an. «Heute Morgen haben wir um 9 Uhr telefoniert. Oft fragen sie mich: ‹Wollen wir heute Abend zusammen essen oder kommst du nach Hause, wenn wir schlafen und gibst uns einen Kuss?›. Am Anfang war es schwierig. Ich rief zwei oder drei Mal am Tag an. Sie haben mich vermisst und ich habe es gespürt. Das ist immer noch so, aber sie verstehen es jetzt.»