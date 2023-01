Sara Leutenegger musste 18 Tage im Spital liegen

Liebe Sara, wie geht es dem kleinen Pablo und dir?

Wir sind einfach nur happy und jetzt auch froh, dass wir die Schwangerschaft und Geburt geschafft haben. Pablo kam am 6. Januar per geplanten Kaiserschnitt gesund und munter zur Welt. Davor war es etwas turbulent. Da ich unter einer Placenta praevia litt, hatte ich immer wieder mit Zwischenblutungen zu kämpfen. Es war nicht klar, ob wir es überhaupt schaffen, den Kleinen bis zum geplanten Kaiserschnitt im Bauch zu behalten. Am Ende durfte ich nur noch liegen. Ganz am Schluss sogar 18 Tage im Spital unter ständiger ärztlichen Beobachtung.