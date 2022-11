Sara Leutenegger verrät das Babygeschlecht

Und Sara? «Ich habe mir immer ein Mädchen und einen Jungen gewünscht», sagt sie. «Also eigentlich. Jetzt, da ich Lio habe, finde ich Jungs schon sehr toll. Ich mag die Action und ich liebe ihn so sehr, dass ich mich enorm freue, noch einen Sohn zu bekommen. Am Ende aber ist das Geschlecht natürlich völlig egal. Hauptsache gesund. Wir hoffen sehr, dass wir also schon bald Eltern von zwei gesunden Buben sein dürfen!»