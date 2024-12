Irem Aydin ist die Pyjama-Chefin

In ihrem ersten Jahr als Geschäftsführerin möchte Irem Aydin alle 47 Filialen in der Schweiz besuchen. «Ich will wissen, was die Kundinnen, aber auch meine Mitarbeitenden über das Produkt denken – und was sie von mir erwarten.» Sie packt auch gern selber an: In einer Filiale in Frauenfeld etwa hat sie kürzlich eine Kundin beraten und gleich ihren ersten BH verkauft.