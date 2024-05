Das letzte Mal, dass wir uns nicht in die Höhle des Löwen, sondern in die Hölle aller kleinen Löwen wagten, ist gar nicht lange her. Es war Samstag, draussen regnete es in Strömen. Laut Wettervorhersage war keine Besserung in Sicht. Wer Kinder hat, weiss: Daheim chillen und das süsse faulenzen geniessen ist aber nicht.