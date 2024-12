Ist es okay, Kindern zu Weihnachten ein Haustier zu schenken?

Was, wenn ein Teenager unbedingt einen Modehund will?

Es gehört wohl zum Teenager-Dasein, sich zu wünschen, was Mode ist. Man darf aber auch beachten, dass besonders Teenager offen sind für andere Lebewesen. Es ist in jeder Lebensphase von Kindern (und natürlich auch von Erwachsenen) sinnvoll, sie damit zu konfrontieren, was diese Modetiere oft durchmachen müssen. Wie «Zuchten» aussehen, die solche Modetiere übers Internet verkaufen. Was die Ursprungsidee von Zucht überhaupt ist. Und was es bedeutet, Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen. Auch der Besuch in einem Tierheim tut vielen Menschen gut: Hier sehen sie, wie es Tieren geht, die unüberlegt angeschafft wurden.