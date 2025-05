Ist es schlimm, wenn Kinder mit Plastikwaffen spielen?

Allan Guggenbühl, sind Plastikwaffen noch zeitgemäss?

Spielzeug-Waffen sind für Kinder eine Möglichkeit, sich mit einer Grundeigenschaft der Menschen auseinanderzusetzen, sie sind ein Symbol für Aggression. Wichtig ist der Kontext. Wenn sie in einem spielerischen Rahmen eingesetzt werden, zum Beispiel an einem Kostümfest, dann sind sie Teil eines Anlasses, an dem man sich tabuisierten zwischenmenschlichen Themen nähert. Meistens sind es Erwachsene, die Spielzeugwaffen problematisieren. Man befürchtet, dass sich Kinder realen Waffengebrauch angewöhnen. Für Kinder sind Spielzeugwaffen jedoch keine realen Waffen, sondern Symbole, die Konflikt, Auseinandersetzung, Aggression repräsentieren. So nähern sich Kinder spielerisch diesen Themen an.