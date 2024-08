Dieses Jahr waren sie nur als Zuschauer dabei: Fürst Albert II. (66) und Fürstin Charlène (46) von Monaco besuchten gemeinsam mit ihren Zwillingen Jaques und Gabriella (9) die Olympischen Spiele in Paris. In jungen Jahren haben sie jedoch selbst am Wettbewerb teilgenommen. Charlène war 2000 in Sidney Teil der südafrikanischen Schwimm-Delegation. Der Fürst trat sogar an fünf Olympischen Winterspielen als Bobfahrer an.