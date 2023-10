Scheidung ist für beide kein Thema

Zur aktuellen Situation mit Will sagte Jada Pinkett Smith im Podcast: «Wir sind verheiratet, aber auch nicht.» Sie hätten beschlossen, sich gegenseitig Raum zu geben. Aber am Ende des Tages seien sie immer eine Familie – «egal, was passiert». Eine Scheidung ist für Jada und Will momentan deshalb auch kein Thema. So sagte Jada gemäss «Bild» im US-Fernsehen: «Ich habe versprochen, dass es für uns nie einen Grund geben wird, uns scheiden zu lassen. Und ich war einfach nicht in der Lage, dieses Versprechen zu brechen.» Sie werde stets an Wills Seite sein.