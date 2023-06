Hund sind Nachhilfelehrer: Die Anwesenheit eines Hundes kann die Konzentration eines Kindes positiv beeinflussen. Forscher der University of California in Davis und der Tufts University’s Cummings School of Veterinary Medicin haben herausgefunden, dass Kinder, die in Familien mit Hunden leben, bessere Schulnoten erzielen, als Kinder, die ohne Hund aufwachsen. Die Anwesenheit eines Hundes kann die Lernfähigkeit um bis zu12 Prozent steigern.