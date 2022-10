James Middletons grosse Liebe ist nicht nur seine Ehefrau

Seine Hunde bringen ihm Glück

James Middleton verdankt seinen Hunden viel, denn diese sind unter anderem für sein Liebesglück verantwortlich. Besonders zu Hündin Ella scheint der jüngste Middleton-Spross eine besonders enge Bindung zu haben. Sie halt ihm über Depressionen hinweg. James sprach schon öfter über seine mentale Gesundheit und welche Probleme er in der Vergangenheit damit hatte und erzählte in diesem Rahmen auch, dass er in einer Zeit, in der er es nicht schaffte, mit Menschen zu sprechen, sind an Ella wandte. «Sie hat mein Leben gerettet», gibt James zu.