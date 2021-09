Auf der Hochzeit von James Middleton, 34, und Alizée Thevenet ging es ziemlich anders zu und her als auf bisherigen Vermählungs-Festen in der Familie. Schliesslich handelt es sich beim Bräutigam um den Bruder von Herzogin Kate, 39, die ihrem Ehemann Prinz William, 39, ihres Zeichens vor zehn Jahren in einer pompösen und von zahlreichen TV-Kameras begleiteten Zeremonie das Jawort gegeben hatte. Wirklich vergleichbar sind die beiden Hochzeiten damit nicht. Und ebensowenig ist es das Brautkleid, das Kate bei ihrer und Alizée auf der eigenen Hochzeit getragen haben. Wo nämlich Kates Kleid über einen eigenen Wikipedia-Eintrag verfügt, ist der Dress von Alizée nicht ganz so kulturhistorisch relevant. Was allerdings nicht heisst, dass es nicht ebenfalls höchst geschichtsträchtig ist – ganz im Gegenteil!