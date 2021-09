An der Hochzeit liessen Kate und Will die Braut strahlen

Normalerweise geht es ganz schön pompös zu und her, wenn Prinz William, 39, und Herzogin Kate, 39, an einer Hochzeit aufschlagen. Nicht so allerdings am Wochenende, als das Prinzen-Paar gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, nach Bormes-les-Mimosas in Südfrankreich reiste, um einer Vermählung beizuwohnen.