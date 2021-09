Bei Kate dreht sich wieder mal alles um die Herkunft

So war etwa vor wenigen Wochen im «Mirror» zu lesen, dass Kate in ihrer Anfangszeit am Hof mit vielen Vorurteilen konfrontiert war. Der Grund dafür: ihre Herkunft. Die Familie von Williams heutiger Frau kam bei den Höflingen nämlich dem Blatt zufolge nicht ganz so gut an, allen voran Herzogin Kates Mama Carole Middleton, 66. Die ehemalige Stewardess, die sich mit einem Party-Versandhandel gemeinsam mit ihrem Ehemann später ein Millionenvermögen erarbeitet hat, war in den Augen einiger Personen am Hof nicht vornehm genug. Oder, um es in ihren Worten zu sagen, schlicht «unglaublich bürgerlich».