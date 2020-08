Zu Beginn habe Li sich auch überlegt, die Eigentumswohnung in Adligenswil LU aufzugeben. Doch er bleibt: «Die Erinnerungen an meinen Sonnenschein Janis sind in jedem Winkel, ich fühle mich heute wohl hier in unserer Oase, es fühlt sich für mich nicht mehr nur traurig an.»