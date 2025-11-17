Janosch Nietlispach ist zum zweiten Mal Papi

Der 13. November wird für Janosch Nietlispach (36) und seine Frau Alina für immer ein ganz spezielles Datum sein. Nachdem ihr Sohn Sunny am 13. November 2023 zur Welt kam, freut sich das Paar jetzt über die Geburt von Tochter Amy. Wie der grosse Bruder erblickte das Nesthäkchen ebenfalls am 13. November das Licht der Welt. Auf den Tag genau zwei Jahre nach Sunny.