Janosch Nietlispach ist zum zweiten Mal Papi

Der 13. November wird für Janosch Nietlispach (36) und seine Frau Alina für immer ein ganz spezielles Datum sein. Nachdem ihr Sohn Sunny am 13. November 2023 zur Welt kam, freut sich das Paar jetzt über die Geburt von Tochter Amy. Wie der grosse Bruder erblickte das Nesthäkchen ebenfalls am 13. November das Licht der Welt. Auf den Tag genau zwei Jahre nach Sunny.
Gleich gross sind die Geschwister ebenfalls
Zu einem Reel auf Instagram schreibt der Ex-Bachelor ganz stolz: «Wir dachten, es sei Zufall. Doch nein – scheinbar ist der Sunny-Geburtstag jetzt einfach Familiensache. Dieses Jahr hat sich unsere kleine Amy angeschlossen. Gleich gross, fast gleich schwer und ebenso bezaubernd. Unser Doppelpack an diesem besonderen Datum ist komplett – und unser Herz voll.»
In einer Frage-Runde auf Instagram verrät Alina, dass Amy vor dem errechneten Termin kam. Dieser wäre erst am 17.11. gewesen. Für Sunny ein Highlight. Einen Tag vor seinem Geburtstag habe er gesagt, dass er hofft, dass sein Schwesterchen am gleichen Tag wie er geboren wird. Ein Wunsch, der definitiv erhört wurde.
Die Geschwister verbindet nicht nur der gleiche Geburtstag. Beide kamen jeweils in den Abendstunden zur Welt. Sunny um 22:42 Uhr und Amy um 21:15 Uhr. Weiterer Fun Fact: Sowohl Sunny als auch Amy waren nach der Geburt 52 Zentimeter lang.
In Sachen Geburt hält sich Alina etwas bedeckt. Einen Geburtsbericht wird es nicht geben. Nur soviel: «Ich habe mich sehr auf die zweite Geburt gefreut und durfte - wie schon beim ersten Kind - eine positive Erfahrung machen. Die Geburt von Amy war intensiver, aber für mich noch schöner.»