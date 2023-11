Janosch Nietlispach über die Geburt und erste Zeit mit Baby Sunny

Wie gehts es der frisch gebackenen Mama?

Alina geht es super. Sie ist total entspannt und voller Liebe. Genau so hat sie auch die Geburt geschafft. Sie hat von Anfang an visualisiert, dass das eine gute und schöne Erfahrung wird. Sie ist mit einem positiven Mindset in die Geburt rein und hat das so unglaublich toll und gut gemacht, dass ich immer noch ganz gerührt und voller Stolz und Ehrfurcht bin.